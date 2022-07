Raggiunto un nuovo accordo sul prezzo del latte alla stalla in Lombardia. Lo rende noto Coldiretti Brescia nel sottolineare che l’intesa è stata siglata con Italatte, società del gruppo Lactalis, la più importante industria casearia a livello nazionale.

L’accordo – precisa Coldiretti Brescia – prevede il riconoscimento alla stalla di 55 centesimi al litro per i mesi di luglio e agosto, di 57 centesimi al litro per i mesi di settembre e ottobre, di 58 centesimi al litro per il mese di novembre e di 60 centesimi al litro per dicembre.

“Un risultato positivo che permette alle aziende di guardare ai prossimi mesi con una prospettiva favorevole – commenta Valter Giacomelli, presidente Coldiretti Brescia – una boccata d’ossigeno anche in relazione agli aumenti dei costi di produzione”.

Con oltre 1.500 allevamenti nella sola provincia di Brescia si raggiunge una produzione pari al 12% del latte nazionale. La stabilità della rete zootecnica – conclude Coldiretti Brescia – ha un’importanza che non riguarda solo l’economia nazionale ma ha una rilevanza sociale e ambientale perché quando una stalla chiude si perde un intero sistema fatto di animali, di prati per il foraggio, di formaggi tipici e soprattutto di persone impegnate a combattere, spesso da intere generazioni, lo spopolamento e il degrado dei territori soprattutto in zone svantaggiate.