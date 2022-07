La situazione epidemiologica da Covid-19 sta andando oltre i tempi previsto. Ecco quindi che Regione Lombardia, in queste ore, attraverso l’assessorato al Welfare ha informato che le Usca in servizio sul territorio lombardo, se necessario, possono continuare a rimanere in servizio oltre il 30 giugno.

La normativa emergenziale prevedeva la cessazione dal 30 Giugno ma l’assessorato di Letizia Moratti ha dato facoltà alle Ats di prolungare, dove fosse ritenuto necessario, il servizio Usca prorogando i contratti del personale.



A giugno erano oltre 7O le Usca autorizzate con oltre 180 medici contrattualizzati.