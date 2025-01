102,8 milioni di euro. È il valore dei saldi invernali stimato dall’Ufficio Studi Confcommercio Brescia relativamente alla nostra provincia l’anno 2025, in crescita di poco più di un milione di euro rispetto allo stesso periodo del 2024.



“La previsione di questa piccola crescita è un segnale positivo per i negozi del nostro territorio, – ha evidenziato il presidente di Confcommercio Brescia, Carlo Massoletti – che sono stati tra le attività messe più in difficoltà nel corso dell’ultimo periodo dalla contrazione dei consumi e dalle conseguenze dell’inflazione”.

OLTRE 9000 I NEGOZI INTERESSATI DAI SALDI DI GENNAIO 2025

Saranno oltre 9.000 i negozi interessati dai saldi a Brescia e provincia, con 335 mila famiglie bresciane che saranno impegnate nelle prossime settimane negli acquisti.

“I riscontri tra Black Friday e Natale – ha aggiunto Massoletti – sono stati discreti e speriamo che arrivino buone notizie nelle prossime settimane dall’economia per aumentare la fiducia dei consumatori e poter registrare anche un risultato migliore rispetto a quanto preventivato”.

UN AIUTO DAL DIGITALE

Il risultato positivo di quest’anno potrebbe anche essere spinto dall’utilizzo sempre più efficace del digitale, con l’83% dei negozi che ha dichiarato di avere un sito web o essere presente sui social media, secondo l’indagine realizzata negli scorsi giorni da Confcommercio Lombardia.

“Indagine – ha concluso il presidente di Confcommercio Brescia – che ha messo in luce come oltre il 72% delle attività di commercio al dettaglio abbiano avuto un aumento delle vendite nel proprio negozio fisico grazie alla presenza digitale (sito web e social media), a dimostrazione dell’importanza di riuscire a coniugare nella propria impresa anche questo nuovo tipo di comunicazione e promozione”.