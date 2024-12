È Emilio Del Bono, vice presidente del Consiglio regionale della Lombardia, l’ospite dell’ultima puntata del 2024 di Prisma, il nostro settimanale di approfondimento giornalistico condotto da Paolo Bollani.

Emilio Del Bono a tutto campo sui principali temi di attualità amministrativa e politica Regionale, Provinciale e Nazionale. Non mancherà anche l’occasione per approfondire il “suo cammino” verso la candidatura alla Presidenza della Regione nel 2028.

L’appuntamento è per questa sera alle 21 su Èlive. In tv, canale 181 del digitale terrestre e in contemporanea sulla nostra pagina Facebook e sul nostro canale YouTube.