Sono Iyas Ashkar, candidato nella Lista Civica Laura Castelletti Sindaco alle prossime elezioni comunali di Brescia e Luca Trentini, segeretario provinciale di Sinistra Italiana e candidato nella lista “Al Lavoro con Brescia” gli ospiti di questa sera di Sete&Mezzo, alle 19.30 su Èlive.

Iyas Ashkar è un noto imprenditore della ristorazione, titolare del ristorante palestinese Dukka, in Porta Bruciata, da anni impegnato nel sociale con associazioni del territorio come “Cibo per tutti” che ha garantito sostegno a centinaia di famiglie nel periodo del Covid, in particolare. Ci racconterà i motivi della sua scelta di impegnarsi anche in politica.

Luca Trentini, segretario provinciale di sinistra Italiana tenta ora l’ingresso nel Consiglio Comunale di Brescia per seguire in prima persona i lavori del prossimo Consiglio.

L’appuntamento è alle 19.30 su Èlive. In Tv canale 181 del digitale terrestre nelle province di Brescia, Cremona, Lodi e Sondrio, sul web, www.elivebrescia.tv, e sulla nostra pagina Facebook.