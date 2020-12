La giornata di Santa Lucia porta in scena la prima di due trasferte insidiose per i Tucani, partiti alla volta della Toscana per affrontare domenica alle 18 i Lupi di Santa Croce e poi pronti a trasferirsi in Piemonte per l’anticipo di sabato 19 contro Cuneo.

La buona prova messa in campo contro Ortona ha riportato ordine dove nelle settimane precedenti s’era annidato un po’ di smarrimento e l’assenza di rinvii in questa nona giornata di campionato regala un barlume di speranza rispetto al prosieguo di un girone di andata reso sinora più faticoso dalla mancanza di continuità di gioco.

“La Kemas è un sestetto coriaceo che ha nell’opposto brasiliano un’arma micidiale, secondo solo a Cantagalli per numero di punti realizzati sino ad oggi – ha spiegato coach Zambonardi – Quel che possiamo fare noi è affrontare il match con la tranquillità che ci permette di fare il nostro gioco, mantenendo costante la lucidità. Sarà importante soprattutto per arginare la loro voglia di vendicare le ultime (e prime) due sconfitte subite”.

Fischio d’inizio fissato per le 18 di domenica. Per la sintesi del match mercoledì su ÈliveBrescia torna È Atlantide.