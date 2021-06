Turismo, Garavaglia: “Super bonus all’80% e semplificato”

Super bonus per l’estate 2021, green pass, più digitalizzazione e incremento di reti virtuose per la promozione del turismo. Rilancio della Lombardia come brand turistico, sviluppo della attrattività anche con la valorizzazione di piccoli borghi e di località di fascino e bellezza nella regione d’Italia che vanta il maggior numero di siti Unesco.

Questi i temi affrontati nell’evento di apertura della stagione turistica italiana al quale hanno partecipato il ministro del Turismo Massimo Garavaglia, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e i principali stakeholder del settore riunitisi sul Lago di Como.

“Dobbiamo superare la preoccupazione della pandemia e dimostrare ai turisti che in Italia si può venire in completa tranquillità” ha detto Fontana auspicando una decisa ripresa del settore turistico lombardo.

Il ministro Garavaglia ha sottolineato che “in Lombardia il piano vaccinale sta andando bene: quest’anno riapriamo e non chiudiamo più. In Italia si cominciano a rivedere gli stranieri. Il green pass è certamente un elemento rassicurante”.

C’è però in queste settimana problema, anche nella nostra provincia, sul reperimento dei lavoratori stagionali pur a fronte di una disoccupazione alta. Fra le proposte in campo per il turismo anche il Superbonus: “Stiamo predisponendo un decreto che dovrebbe prevedere uno sgravio dell’80% con regole semplicissime – ha concluso il Ministro – Le risorse ci sono e sono importanti”.