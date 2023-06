Secondo nuovo innesto in casa Pallacanestro Brescia. Dopo l’approdo di Miro Bilan, la Germani ha trovato l’accordo fino al 2025 con l’ormai ex capitano dell’Happy Casa Brindisi Jason Burnell.

In Puglia l’ala statunitense classe 1997 ha disputato nell’ultima stagione il campionato e la Fiba Europe Cup dove ha fatto registrare le medie di 9.8 punti, 5.4 rimbalzi e 2.1 assist in campionato e 12 punti con 6.7 rimbalzi e 3.5 assist. In Italia ha vestito anche le canotte di Cantù e Sassari.

“Sono felice di tornare in Italia per un’altra stagione, non vedo l’ora di giocare per la Germani e scendere in campo davanti ai loro tifosi – le prime parole di Burnell dopo la firma – Il mio obiettivo è quello di competere, vincere campionati ed essere il miglior compagno di squadra che io possa essere. Ho scelto di venire a Brescia per vincere e per continuare a crescere come giocatore e come compagno di squadra. E non vedo l’ora di mettermi al lavoro”.

Bilan e Burnell i tifosi della Germani se li ricordano bene in quanto compagni di squadra a Sassari nella stagione 21-22. Furono entrambi protagonisti infatti nell’incrocio playoff che chiuse l’annata bresciana.