Sono tutti anziani tra gli 81 e i 91 anni le vittime del Covid-19 nelle ultime 24 ore in provincia. Due le vittime a Brescia città, una a Prevalle e una a Rovato . E come sempre non abbiamo altri dati disponibili, circa, ad esempio, eventuali altre patologie pregresse.

Nella nostra provincia i nuovi positivi sono 565 a fronte di un numero molto alto di tamponi, pari, dato dell’intera Lombardia, a 52.712.