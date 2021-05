Nella prima giornata di apertura delle prenotazioni alla vaccinazione della fascia d’età compresa fra i 40 e i 49 in Lombarida si era registrato un boom di clic con oltre 350mila adesioni. Ad annunciarlo era stato il governatore Attilio Fontana che a una giornata di distanza ha riaggiornato il totale che ora sfora il mezzo milione.

“Il Lombardia prevalgono buonsenso e scienza – ha scritto Fontana – Anche nel target 40-49 superate le 500mila prneotazioni”.

Poi il Governatore ha commentato: “Avanti così, verso un’estate libera”.

Seconda dose e vacanze

Proprio in ottica estate e quindi vacanze, è intervenuta anche l’assessore al Welfare Letizia Moratti che ieri ai microfoni di La7 ha approfondito il tema della seconda dose e della preoccupazione di ritrovarsi al mare quando ci spetta il richiamo.

“Siamo l’unica Regione ad aver creato un’applicazione su Poste per cui uno può andare a vedere la data della seconda somministrazione – ha detto Moratti – e quindi può scegliere la data della prima somministrazione in funzione di quando avrebbe la seconda. In qualche modo si può così superare il problema della vacanze”.