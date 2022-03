In un momento d’oro, dopo undici vittorie consecutive (l’ultima delle quali contro l’Olimpia Milano prima della classe) la Pallacanestro Brescia vuole proseguire la sua striscia positiva in vista di quella che si preannuncia una post season emozionante. Scopriamo quando saranno i prossimi appuntamenti della Germani in campionato.

La Lega Basket ha ufficializzato date e orari dei quattro turni del campionato di Serie A che la Germani Brescia disputerà dopo la trasferta di Pesaro, in programma domenica prossima alle 19.30.

La sfida del PalaLeonessa A2A contro la Dolomiti Energia Trentino si disputerà domenica 3 aprile alle 18.00. Subito dopo, la Germani è attesa da una doppia trasferta: quella sul campo della GeVi Napoli sarà l’anticipo della 26esima giornata e si giocherà sabato 9 aprile alle 20.00, mentre quella sul campo della Bertram Tortona, recupero della 16esima giornata della regular season, si disputerà mercoledì 13 aprile alle 20.45.

La settimana impegnativa della Germani Brescia si chiuderà sabato 16 aprile sul parquet del PalaLeonessa A2A, dove la formazione di coach Alessandro Magro affronterà la UNAHOTELS Reggio Emilia. Palla a due fissata per le 18.

Ovviamente puoi seguire tutte queste sfide con noi con “Diretta Basket”.