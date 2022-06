Siamo entrati nell’anno che ci porterà a numerose elezioni. Il 2023 infatti sarà l’anno delle politiche, ma anche delle regionali per quanto riguarda la Lombardia. E a molti mesi di distanza (ovviamente le date del voto non si sanno) la politica del centrodestra comincia a scoprire le sue carte per la scelta di un candidato.

All’interno dell’attuale giunta lombarda c’è un binomio che aspira alla presidenza: l’attuale governatore Attilio Fontana e l’altrettanto attuale vice presidente e assessore al Welfare Letizia Moratti.

Già più volte negli ultimi giorni Fontana ha rimancato la sua disponibilità sciogliendo la riserva sul suo nome. Ed effettivamente il Carroccio avrebbe blindato la candidatura in un incontro andato in scena lunedì con la presenza anche di Salvini e Giorgetti. Ma ora bisogna fare i contri con gli alleati.

“Sono disponibile a candidarmi” ha infatti dichiarato la Moratti una manciata di giorni fa, sperando proprio nell’appoggio di parte del centrodestra. Questo appoggio potrebbe arriare da Giorgia Meloni. Secondo il Corriere il destino del candidato lombardo potrebbe arrivare dall’altro capo d’Italia: infatti a novembre si vota in Sicilia e la conferma per l’uscente Musumeci potrebbe essere la chiave per convergere su Fontana.