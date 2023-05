Un parco auto a due velocità: aumentano i veicoli ibridi ed elettrici, ma sono ancora una piccolissima percentuale rispetto al totale dei mezzi circolanti. È questa la fotografia della situazione lombarda secondo uno studio realizzato da AutoScout24 su dati Aci.

Il dato positivo (o almeno in parte) è che nel 2022 le auto ibride ed elettriche in circolazione in Lombardia hanno raggiunto 358.787 vetture (+39,1% sul 2021), ma rispetto al totale rappresentano solo il 5,7%, con le elettriche che si fermano allo 0,5%. sempre nel 2022 sono 2.571.506 le vetture in circolazione con una classe di emissioni Euro 4 o inferiore (41% sul totale), di cui ben 490mila addirittura Euro 0-1 (7,8%). Anche considerando l’età media, oltre tre auto su dieci, pari a 1.931.505 vetture, hanno 15 anni o più.

Il problemi e le difficoltà nel passare a un veicolo più green sono ben noti e sempre i medesimi: scarsa autonomia delle batterie (per il 35% degli intervistati) e il costo elevato (33%).

La provincia in cui si registra la percentuale maggiore di auto ibride ed elettriche è Milano con il 7,2%, quella con la percentuale minore Mantova con il 3,6. Brescia si pone al terzultimo posto con Lodi al 4,4%. Guardando invece alla classe di emissioni, la provincia con densità di auto maggiormente inquinanti (Euro 4 o inferiore) più alta è Sondrio con quasi il 50%. Brescia in questa classifica è quinta con il 41,6%.