In casa Lega è ufficialmente iniziata la corsa per il dopo Del Bono in Loggia.

Nella sede provinciale di Bresciadue il Carroccio ha presentato i “dipartimenti” , tavoli tematici di “ascolto della città” per costruire il programma elettorale della Lega e del centro destra per le prossime elezioni amministrative del 2023.

“Il laboratorio Lega inizia oggi – ha evidenziato Massimo Tacconi – per essere concreti, pragmatici sul territorio e creare un’alternativa per la città con la voglia di osare come non ha fatto fino ad ora”

“Il 20 novembre -ha aggiunto Fabio Rolfi – inizieranno le tappe nei quartieri della città con idee e proposte.

Si parte da via Veneto. Tocca alla Lega l’onere e l’onore -ha aggiunto Rolfi- di esprimere il candidato sindaco del centro-destra ma prima ci sarà il progetto, poi la squadra e solo dopo il Capitano.

Ma -ha sottolineato Rolfi- tutto avverrà per tempo (facendo riferimento alle ultime elezioni amministrative nelle quali il candidato sindaco del centro destra è stato espresso a ridosso delle elezioni) per consentire al candidato sindaco di poter far conoscere il progetto del centro destra”