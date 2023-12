Mazzali, “già 6 mln di pernottamenti, il 70% è straniero”

Oltre ogni record, oltre il pre pandemia. Ed è così che il 2023 diventa a pieno titolo “l’anno di riferimento” per il turismo lombardo soppiantando il famoso 2019, l’anno pre pandemia da Covid-19.

Barbara Mazzali, assessora al turismo di Regione Lombardia, di passaggio a Brescia per “accendere” di rosa i monumenti in vista del Giro d’Italia Femminile che partirà da Brescia nel 2024, non nasconde la grande soddisfazione per i numeri dell’osservatorio regionale.

“Il 96% delle strutture lombarde – dice Barbara Mazzali – sono piene e abbiamo raggiunto già nei primi week end della stagione quasi 6 milioni di pernottamenti. Il 70% sono stranieri e questo ci fa capire quanta voglia nel mondo c’è di Lombardia e quanto siano attrattivi per il resto del mondo”.

“Sul capitolo enogastronomia – prosegue l’assessora – avete visto anche con la Guida Michelin, le 7 Stelle che hanno guadagnato i nostri ristoratori lombardi, ed è quindi un grande successo ma soprattutto un grande orgoglio per una Lombardia che sta correndo veramente con numeri importanti”.

“Quest’anno – ha aggiunto Barbara Mazzali – chiuderemo il 2023 con quasi 50 milioni di pernottamenti, che è veramente un numero incredibile, ma quello che è più incredibile è che abbiamo superato del 30% l’anno boom, quello del 2019 e quindi questo 2023 sarà, d’ora in poi, il nostro anno di riferimento, per correre ancora più veloci”.