Per Natale l’Atlantide si regala Nicola Pesaresi

13 stagioni in serie A, di cui 11 in SuperLega come pilastro della seconda linea di Milano e Verona. L’Atlantide Pallavolo Brescia is è fatta un gran bel regalo di Natale riuscendo a ingaggiare un giocatore come Nicola Pesaresi.

Il libero classe 1991, è stato presentato ufficialmente in queste ore ed è pronto a scendere in campo per contribuire a una stagione senza dubbio non facile ma in cui la Consoli può dire la sua.

“È una sfida che accetto volentieri – è la carica di Pesaresi – nell’immediato l’obbiettivo è integrarmi nel gruppo, per poi dare un buon contributo e levarci qualche soddisfazione, un passo alla volta”.

Arrivato a Brescia il 27, il giocatore di Loreto si sta già allenando con i Tucani e potrebbe essere schierato già sabato sera nella prima gara di ritorno a Castellana Grotte.

Pesaresi è cresciuto nelle giovanili della Lube Macerata ed è approdato in massima serie nel 2012 con la maglia della Marmi Lanza. Poi Calzedonia Verona, con la quale ha vinto la sua prima Challenge Cup nel 2016. In Veneto è rimasto per cinque stagioni, intervallate da un ritorno a Civitanova che gli ha portato in dote scudetto e Coppa Italia. Si è poi accasato a Milano per i successivi cinque anni, conquistando nel 2021 la seconda Challenge Cup e la semifinale Play Off.

“La sua disponibilità è un’opportunità che si è presentata a fine mercato e l’abbiamo colta al volo – le parole soddisfatte di coach Roberto Zambonardi – Nicola è un giocatore di altissimo profilo, che aggiunge classe ed esperienza al nostro gruppo, senza nulla togliere ad Andrea Franzoni che in questi anni ha contribuito con dedizione e impegno a costruire la squadra che conosciamo. Passare dalla SuperLega alla A2 potrebbe sembrare un passo indietro per Nicola, ma abbiamo individuato in lui un ragazzo che invece non ha paura di rimettersi in gioco per di più in una categoria che è terribilmente competitiva, come dimostrano i risultati ogni domenica”.