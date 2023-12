In vista della fine dell’anno è tempo di bilanci anche per il settore del turismo. Un trend in crescita visti i flussi, che secondo i dati rilevati dalla Regione, sono in aumento. Si registra in particolare un boom di turisti in previsione del Capodanno.

“La stagione invernale è ancora nel vivo ma la tendenza è ormai chiara – ha detto Barbara Mazzali, Assessora al Turismo – Nei mesi di ottobre e novembre abbiamo rilevato 7,4 milioni di pernottamenti a fronte dei 5,9 milioni registrati nello stesso periodo del 2019. Un aumento molto significativo, pari a 1,5 milioni di notti in più trascorse in soli 2 mesi nelle nostre strutture ricettive”.

Tutto esaurito nelle montagne della Valtellina, a cui seguono Garda, Como e Lecco, e poi Milano e le nostre città d’arte e cultura come Mantova, Bergamo e Brescia. Complessivamente si registrano 50 milioni di pernottamenti a fronte dei 43,6 del 2019. Ma nonostante i risultati ottenuti la Regione continua a guardare al futuro, preparandosi per migliorare i flussi del 2024.

“Sta aumentando la durata del soggiorno, in particolare degli stranieri, anche grazie alle nostre attività di promozione mirata di tutti i tesori nascosti che si possono scoprire al di fuori dei tradizionali itinerari turistici – conclude Mazzali – La nuova campagna di promozione turistica del ‘Lombardia Style’ propone, infatti, una nuova narrazione dei turismi di Lombardia che valorizza la bellezza senza confini del nostro territorio con le eccellenze produttive a partire dalla moda, dal design, dall’enogastronomia all’artigianato di qualità”.