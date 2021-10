Norme più stringeti per i monopattini elettrici, nuovo passo verso il Parlamento e l’età scende da 18 a 16 anni. La quinta Commissione del Consiglio regionale della Lombardia (Trasporti e Infrastrutture) ha infatti espresso parere favorevole, a maggioranza, alla proposta di legge che prevede la modifica dell’attuale normativa sui monopattini.

Il provvedimento prevede a grandi linee l’obbligo del casco, l’assicurazione per danni a terzi. E rispetto alla prima stesura del testo originario, la possibilità di guida ai sedicenni e non più solo ai maggiorenni come precedentemente indicato.

Nel corso della seduta della Commissione si è anche discusso di un eventuale patentino così come chiesto dalla Confarca (confederazione delle scuole guida). Secondo l’assessore alla Sicurezza l’obbligatorietà di questo documento renderebbe più difficoltoso e burocratico l’utilizzo dei monopattini elettrici.

Terminato il passaggio nelle Commissioni consiliari la proposta sarà inserita all’ordine del giorno del Consiglio regionale e, se approvata, trasmessa al Parlamento.