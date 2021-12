Prepariamoci alla neve per l’immacolata. Secondo 3B Meteo, le ultime previsioni continuano a confermare l’arrivo di nevicate anche in pianura l’8 dicembre su parte del Nord. L’aria fredda che si formerà durante la notte tra il 7 e l’8 (soprattutto a Nordovest) grazie ai cieli sereni, probabilmente reggerà fino all’arrivo del fronte atlantico, mantenendo così la temperatura sotto e intorno alle zero.

Le precipitazioni – sempre secondo 3B Meteo – (probabilmente) nevose potranno cadere principalmente a Nordovest: in Lombardia (soprattutto il piacentino), ma non soltanto; anche in Piemonte, localmente anche sulla Liguria nella zona di Genova, e poi sull’Emilia (soprattutto sul Parmense occidentale). Però, più si andrà verso est e maggiore sarà la possibilità che l’ingresso di aria calda (bassa pressione) spazzi via il freddo, favorendo un rialzo della quota neve.

La neve potrebbe dunque reggere persino per la giornata del 9 anche se saranno determinanti i fattori locali, ma è presto per dirlo – ripete 3B Meteo -.