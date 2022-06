Dopo il bollettino di lunedì sera tornano a salire i tamponi processati e il tasso di positività della Lombardia supera il 20% attestantosi per la precisione al 22.2. Con 44.586 test analizzati nell’ultima giornata sono infatti 9.900 i nuovi contagi covid emersi.

Oggi anche Brescia e provincia supera i mille casi, per la precisione 1.019. Fa peggio soltanto il capoluogo Milano che tocca quota 3.721.

Negli ospedali per il secondo giorno consecutivo si mantengono inveriati i ricoveri in terapia intensiva (16) mentre prosegue l’aumento – numericamente sempre più corposo – dei pazienti in area medica. Nell’ultima giornata con un +49 si passa al totale di 638 posti letto occupati. In leggero calo i decessi delle ultime ventiquattro ore: 9 le segnalazioni in Lombardia.