Stimolare, sensibilizzare e incuriosire, le “Discipline STEM” saranno protagoniste di diversi incontri che si terranno a febbraio nella nostra città. In occasione della Settimana Nazionale delle Discipline Stem, infatti, l’Università degli Studi di Brescia ha organizzato una settimana ricca di colloqui per avvicinare e stimolare l’interesse e l’apprendimento di scienza, tecnologia, ingegneria e matematica.

Gli incontri partiranno lunedì 5 febbraio e termineranno l’11, giorno in cui si celebra la “Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza”. Un’occasione quindi non solo per ascoltare e incontrare diversi volti del mondo scientifico, ma in cui si cercherà di appassionare anche le ragazze e le donne alla matematica, contro i pregiudizi e gli stereotipi di genere.

L’Università degli Studi di Brescia sostiene l’iniziativa, proponendo incontri aperti agli studenti e alle studentesse delle scuole superiori, agli universitari e ai cittadini.

Info e iscrizioni

L’appuntamento è sempre alle 18 presso la Sala della Biblioteca, via San Faustino 74/B

lunedì 05/02

“Anche l’antimateria pesa”

Dialogo tra Germano Bonomi (Università degli studi di Brescia) e Nunzia Vallini (Direttore del Giornale di Brescia).

“In dialogo con Amalia Ercoli-Finzi“

(Politecnico di Milano, prima donna laureata in Ingegneria aeronautica).

A cura di Annalisa Pola (Università degli studi di Brescia).

“Differenze di genere nelle discipline STEM”

Caterina Scarpaci (Associazione “Diamo i numeri”).

Introduce Anita Pasotti (Università degli studi di Brescia).

“Matematica e algoritmi per un trasporto più sostenibile”

Maria Grazia Speranza (Università degli studi di Brescia).

Introduce Renata Mansini (Università degli studi di Brescia).

“Signorina, vorrei parlare con l’ingegnere”

Comunità Pratica (Imprese protagoniste del cambiamento).

Coordina Mariasole Bannò (Università degli studi di Brescia).

