Quest’anno le vacanze pasquali arrivano presto, la domenica delle Palme sarà infatti il 24 marzo, mentre per Pasqua e Pasquetta dovremo attendere rispettivamente domenica 31 marzo e lunedì 1° aprile.

E anche le scuole, come ogni anno, resteranno chiuse. Nel dettaglio in Lombardia si sta a casa da giovedì 28 marzo a martedì 2 aprile compreso. Calendario praticamente identico per tutta Italia, con eccezione per la Valle D’Aosta, dove gli alunni rientreranno in aula un giorno prima, il 2 aprile.

Dopo il periodo pasquale, gli studenti dovranno aspettare un altro mese per le nuove vacanze: dovranno infatti attendere il ponte di giovedì 25 aprile, il giorno della Festa della Liberazione.