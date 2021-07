Sono 59 i distaccamenti dei vigili del fuoco lombardi, di cui 17 in provincia di Brescia con cinque in Valle Camonica, e sei in provincia di Sondrio, che beneficeranno dei contributi regionali 2021 per l’acquisizione di mezzi e dotazioni tecniche, per un totale di un milione di euro. E’ quanto annunciato dall’assessore al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni. Lo stanziamento è destinato alle Onlus e Associazioni che sostengono le sedi dei Vigili del Fuoco Volontari presenti sul territorio lombardo.

“Dalle 56 organizzazioni regolarmente iscritte nell’elenco regionale – ha spiegato Foroni – sono pervenute 59 domande, tutte finanziate entro il limite massimo stabilito dal bando in 25mila euro”. ” Esprimo soddisfazione per il fatto che, fra i 59 distaccamenti lombardi che beneficeranno dei fondi, via siano anche ben 16 realtà della provincia bresciana che hanno ottenuto complessivamente più di 270 mila euro” ha ribadito il vicecapogruppo della Lega in Consiglio Regionale, Floriano Massardi. Nello specifico i distaccamenti di Bagolino, Chiari, Salò, Desenzano, Edolo, Palazzolo, Villanuova Vestone e Vezza d’Oglio hanno ricevuto circa 16 mila euro. 15 mila a Breno. 17 mila a Ponte di Legno e 20 mila a Darfo Boario Terme.