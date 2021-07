Sabato e domenica da bollino rosso sulle strade italiane: dopo lo scorso fine settimana fra il giallo e il rosso, quello corrente sarà il primo vero weekend di esodo con code previste verso le località di villeggiatura e quindi tempi di percorrenza ben oltre il normale.

Tutto ciò nonostante sia stato imposto il blocco dei mezzi pesanti per quasi tutta la giornata. Nel dettaglio sabato il tir non potranno circolare dalle 8 alle 16 e domenica addirittura dalle 7 alle 22 (fermo massimo consentito) il primo giorno di agosto.

A rendere ancor meno piacevole il tempo da trascorre in colonna ci si mette anche il tempo con due situazioni diametralmente opposte. Da una parte abbiamo infatti il fine settimana più bollente dell’estate al sud, dall’altra l’allerta meteo gialla per temporali e maltempo fra Piemonte, Lombardia e Trentino. Massima attenzione è quindi richiesta in entrambe le situazioni con richi diversi, ma da non sottovalutare.

Come di consueto, la Polizia Stradale raccomanda a tutti gli automobilisti di intraprendere il viaggio con un veicolo efficiente e completo nelle dotazioni di sicurezza, in condizioni fisiche ottimali e ben informati sulle condizioni delle strade, del traffico e – appunto – del meteo. Attenzione alla concentrazione alla guida e alla prudenza, nonché alla tutela di sè e dei passeggeri con l’uso delle cinture di sicurezza dei posti anteriori e posteriori.