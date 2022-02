L’annuncio era atteso in queste ore e in effetti è arrivato: in Lombardia inizieranno le somministrazioni del vaccino anti-covid di Novavax. Il nuovo siero arriverà anche a Brescia nel centro vaccinale di via Morelli in città e nel centro vaccinale di Darfo in Valcamonica.

La nota della direzione al Welfare regionale pone in venerdì la data di inizio delle somministrazioni “compatibilmente con l’effettiva consegna delle dosi”.

Viene inoltre precisato che “il vaccino Novavax sarà utilizzato per tutte le prime dosi over 18 anni fino a esaurimento delle scorte, riservando il 50% di quanto ricevuto per le seconde dosi che saranno somministrate a distanza di tre settimane dalla prima”.

“Mi auguro – commenta la vicepresidente ed assessore al Welfare, Letizia Moratti – che questo vaccino, con caratteristiche simili ai vaccini ampiamente utilizzati da decenni, possa convincere gli ultimi indecisi ad aderire alla campagna vaccinale lombarda”.

Dove sarà somministrato Novavax in Lombardia: