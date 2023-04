FdI inaugura il primo “Point”. È quello di Nini Ferrari

“Un Point con l’obiettivo di avvicinarci alla città, far capire che siamo al servizio dei cittadini e soprattutto portare avanti le nostre idee di un cambiamento di città radicale”. Nini Ferrari, nel primo Point di Fratelli d’Italia, quello del centro storico in Corsia del Gambero, a pochi metri da corso Zanardelli a lei dedicato, traccia i temi della sua candidatura in Fratelli d’Italia.

“Non bisogna essere dei cittadini rassegnati ad una buona e ordinaria politica – aggiunge – ma bisogna accettare le sfide del futuro e portare la nostra Brescia in una dimensione più internazionale più europea, più a misura di giovani”.

ZARNERI, “È SOLO IL PRIMO DI TANTI POINT”

Diego Zarneri, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, sottolinea invece, come questo di Nini Ferrari sia solo il primo dei “Point” del partito di Giorgia Meloni in città. “Alcuni -dice- saranno dedicati ai candidati, altri a temi verticali. L’obiettivo è di aprire tanti presidi del territorio per incontrare cittadini ed elettori, anche gli indecisi, raccontargli la nostra idea di città, il nostro programma e presentargli i nostri candidati e la certezza che il progetto di FdI per la città è un progetto vincente”.

L’INTERVISTA