Fiamme in un appartamento, persone evacuate e due feriti portati in ospedale. È il bilancio dell’incendio divampato nella serata di ieri in una palazzina di via Schivardi, a Brescia, dove un rogo al secondo piano ha reso necessario un intervento massiccio dei soccorsi e l’evacuazione precauzionale degli abitanti.

L’incendio si è sviluppato all’interno di un appartamento, coinvolgendo complessivamente otto unità immobiliari. A scopo precauzionale sono state fatte uscire 13 persone dall’edificio, mentre due occupanti sono rimasti feriti.

Una donna, inquilina dell’appartamento interessato dalle fiamme, è stata estratta dai Vigili del Fuoco e trasportata in ospedale in codice rosso. Un uomo, che aveva trovato rifugio sul balcone per sfuggire al fumo, è stato recuperato dai soccorritori e ricoverato in codice verde.

EVACUAZIONE E SOCCORSI

L’intervento dei Vigili del Fuoco è stato decisivo per domare il rogo e mettere in sicurezza l’intero stabile, evitando che le fiamme si propagassero ulteriormente. Le operazioni di spegnimento e di evacuazione si sono protratte per diverse ore, con un lavoro complesso tra fumo denso e temperature elevate.

ACCERTAMENTI SULLE CAUSE

L’appartamento interessato dall’incendio è stato posto sotto sequestro dalla Polizia di Stato. Per chiarire l’origine del rogo verrà ora coinvolto il Nucleo Investigativo Antincendio della Lombardia, che effettuerà gli accertamenti tecnici necessari per stabilire le cause dell’evento.