È costata cara la presenza di un minore all’interno della Sala Scommesse Sportive e VideoLottery a Lonato del Garda.

Durante un controllo di routine gli agenti della Polizia della Questura di Brescia hanno sorpreso il giovane con la ricevuta di una scommessa su una partita di calcio virtuale, (Genoa vs Milan) appena effettuata.



Ulteriori accertamenti hanno permesso ai Poliziotti di verificare che la dipendente in servizio non era in possesso dell’attestato rilasciato da un Ente accreditato ai servizi formativi in Regione Lombardia, relativo alla frequenza del corso obbligatorio per la gestione della relazione con la clientela a rischio ludopatia.

UNA STANGATA DA OLTRE 8000 EURO

Le irregolarità accertate dai poliziotti si sono tramutate in due verbali da oltre 8000 euro: € 6.666,67 per aver consentito l’accesso alla sala ad un minore di anni 18; € 1.666,67 per inadempienza all’obbligo formativo del personale addetto in materia di prevenzione della ludopatia.

La sala Scommesse e Slot rischia ora la sospensione dell’attività da 10 a 30 giorni. La decisione è dei Monopoli di Stato