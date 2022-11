Premio “Parità virtuosa” alla bresciana Bi Solution

Fra realtà premiate in questi giorni al Pirellone con il riconoscimento “Parità virtuosa” c’è anche la cooperativa bresciana Bi Solution “per aver messo a disposizione dei dipendenti, a fronte della chiusura delle scuole, spazi di accoglienza per i figli durante la primissima fase dell’emergenza pademica”.

Parità virtuosa è un premio promosso dal Consiglio Pari Opportunità di Regione Lombardia che riconosce il giusto merito a quelle realtà del territorio in grado di mettere a terra lungimiranti misure di Welfare aziendale. La volontà è quella di valorizzare progetti che si sono distinti per aver applicato sistemi e tutele innovative in tema di welfare, in particolare nei confronti delle donne lavoratrici madri.

Ed è proprio il caso di Bi Solution che in un momento difficile, ha messo a disposizione dei suoi 259 lavoratori questi spazi dedicati ai figli. Attenzione più che mai importante in una realtà in cui l’81% dei dipendenti sono donne e non a caso il tasso di abbandono al rientro della maternità è pari a zero.

Oltre a questa idea, Bi Solution mette in campo altre possibilità come un sostegno economico e la riorganizzazione degli orari e delle modalità di lavoro.