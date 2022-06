Il dato non tradisce quella che era, per molti, la previsione della vigilia: il flop per il mancato raggiungimento del quorum. Mancano ancora molte ore, le urne si chiuderanno alle 23.00 ma certo il dato registrato alle 12.00 non è incoraggiante: 7,94%.

I DATI DEL MINISTERO DELL’INTERNO

Come era altrettanto prevedibile i comuni in cui si registra l’affluenza a doppia cifra sono quelli nei quali si vota anche per le amministrative per la scelta del Sindaco. Spiccano invece i dati che arrivano da Torbole Casaglia (29,67%) oltre a Cimbergo (12,55%), Lazio (10,00%), Magasa (10,68%), Paisco Loveno (11,11%).

Per essere valido il referendum devono recarsi alle urne il 50% + 1 degli aventi diritto.



TUTTI I QUESITI



QUESITO 1 – ABOLIZIONE LEGGE SEVERINO

QUESITO 2 – REITERAZIONE DEL REATO

QUESITO 3 – SEPARAZIONE DELLE CARRIERE DEI MAGISTRATI

QUESITO 4 – VALUTAZIONE DEI MAGISTRATI

QUESITO 5 – ELEZIONE DEL CSM