La prima ondata di caldo dell’anno è arrivata con buona pace di chi ama il fresco e per la gioia di chi invece attende l’estate. Con la colonnina di mercurio ben volentieri al di sopra dei 30 gradi però, ci sono anche i rischi per la salute e come ogni anno l’Ats ha attivato il cosiddetto “piano caldo”.

Si tratta di una serie di indicazioni, consigli, informazioni e contatti per non farsi cogliere impreparati e saper reagire in caso di emergenza. Misure utili a tutti, ma con particolare attenzione ai soggetti più fragili della popolazione.

I riferimenti informativi più importanti sono i bollettini, tanto nazionale quanto regionale. Il primo è messo a disposizione dal Ministero della Salute il secondo da Arpa Lombardia. Entrambi segnalano eventuali criticità previste nei giorni a venire in modo da evitare situazioni potenzialmente pericolose.

Visto che anche in questo caso la prevenzione è la parte fondamentale, sono disponibili online numerosi opuscoli con semplici regole per godersi la bella stagione riducendo al minimo i rischi per la salute. Consigli che ci sentiamo ripetere ogni anno certo, ma che sono tutt’altro che banali e vale quindi la pena rispolverare.

Si va dall’idratazione all’attività fisica da evitare nelle ore più calde, dall’indossare vestiti chiari al raffrescamento dell’automobile o degli ambienti in cui ci troviamo.

Posto come cardine che in emergenza il numero da chiamare è sempre il 112, qualora si ritenga di aver bisogno di aiuto o più semplicemente di un consiglio è disponibile il numero verde dell’Auser 800 995 988.