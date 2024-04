Musica, teatro, danza, arte, attività sociali. È “Baleno” il palinsesto di eventi, tutti gratuiti, in programma da aprile a settembre allo Spazio Lampo, il living lab nato a ottobre scorso negli spazi della Biblioteca del Parco Gallo, in via Privata De Vitalis, 46.

IL PROGETTO

Un modo nuovo per vivere il quartiere, trasformarlo in un luogo fisico di incontro, confronto, divertimento e crescita dove fare comunità attraverso il linguaggio universale della musica, la bellezza dell’arte, della danza e del teatro. Si chiama Baleno il nuovo palinsesto di eventi, laboratori e corsi gratuiti che da aprile a settembre riempirà la quotidianità di Spazio Lampo.

Uno spazio di promozione e comunicazione che sta facendo da vetrina a “La Scuola al Centro del Futuro”, il progetto che, attraverso un’azione di rigenerazione urbana prevista della strategia SUS (Sviluppo urbano sostenibile), restituirà a quartiere Don Bosco, entro il 2027, due nuove scuole, primaria e secondaria, una nuova biblioteca e un Community Hub.

IL CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI

Più di 30 realtà sono state parte attiva nella realizzazione e nella produzione del calendario di Baleno: tante opportunità culturali per la cittadinanza con l’obiettivo di favorire momenti di socializzazione e svago, riflessioni su temi di attualità e occasioni di scambio tra culture e generazioni diverse all’interno del quartiere.

Il calendario di Baleno partirà ufficialmente giovedì 18 aprile, alle 18, con l’inaugurazione di “Lampi di cambiamento”, una mostra temporanea, ospitata dall’Auditorium della Biblioteca di Parco Gallo, che racconta e segna la conclusione della fase di engagement e co-design portata avanti nei mesi scorsi dal Comune con cittadine e cittadini, associazioni, rappresentanti del terzo settore e imprese per definire insieme la natura del futuro polo culturale di Don Bosco.

Le proposte di Baleno sono stata suddivise in tre macroaree tematiche:

Cultura: musica (concerti, contest, dj set), teatro, danza, lettura, poesia, arte visiva, street art

Sociale: sostegno alla famiglia, doposcuola, incontri per riflettere su interculturalità, inclusione, neogenitorialità, sensibilizzazione alla diversità, ascolto e autocoscienza maschile, discriminazione di genere.

Educazione: corsi di alfabetizzazione, di lingua straniera, letture in lingua

Gli eventi, tutti a ingresso libero (per alcuni è obbligatoria l’iscrizione), si svolgeranno a Spazio Lampo, nell’Auditorium della Biblioteca di Parco Gallo e nei suoi giardini esterni, ma anche nei parchi dell’area sud ovest di Brescia (Gallo, Alberini, Pescheto), nelle strade e nelle piazze del quartiere.

Tutti gli appuntamenti

Un mondo di favole

a cura di Associazione Lingua Madre

Letture in lingua madre e laboratori per bambine e bambini dai 6 ai 10 anni. Un viaggio tra Moldavia, Messico, Grecia e Marocco. Iscrizione obbligatoria.

19 aprile | h 16.30 – 18.30 @Spazio Lampo

27 aprile, 11 maggio, 18 maggio, 1 giugno, 8 giugno, 6 luglio, 13 luglio | h 9.30-11.30 @Spazio Lampo

Italiano che divertimento

a cura di Manolibera Cooperativa di Comunità

Un corso gratuito di italiano livello base rivolto alle donne per comunicare in famiglia, con i propri figli e per relazionarsi con la comunità. Per tutta la durata degli incontri sarà attivo il servizio di babysitting. Iscrizione obbligatoria.

19 aprile, 24 aprile, 26 aprile, 3 maggio, 8 maggio, 10 maggio, 15 maggio, 17 maggio, 22 maggio, 24 maggio, 29 maggio, 31 maggio, 5 giugno, 7 giugno, 12 giugno, 14 giugno, 17 giugno |h 11-12.30 @Spazio Lampo

Musica di quartiere

a cura di Made in Brescia

Cinque serate di musica, arte e fusioni tra culture per creare una nuova socialità, far nascere nuove collaborazioni creative nel quartiere.

20 aprile – esibizione canora

25 maggio – contest musicale, esposizione fotografica e condivisione di cibi dal mondo

29 giugno – contest di poesia musicale, esposizioni e condivisione di cibi dal mondo

20 luglio – evento di freestyle, graffiti e breakdance

13 settembre – esibizione canora

Orari e luogo degli appuntamenti: h 18-23 @Auditorium via Privata De Vitalis, 46

Famiglie per l’accoglienza

a cura di Oratorio Don Bosco

Aperitivo culturale per riflettere sull’accoglienza alla fragilità, dialogando con Nazzareno Coppola dell’associazione Progetto famiglia e con i referenti del Coordinamento delle Famiglie Affidatarie della zona Sud di Brescia.

22 aprile | h 18.30 -21 @Auditorium via Privata De Vitalis, 46

Corso Bici per Donne

a cura di Fiab Amici della Bici, Associazione Via Milano 59

Andare in bicicletta per essere più autonome. Lezioni teoriche e pratiche dedicate alle donne per imparare a muoversi sui pedali in città. Iscrizione obbligatoria. Per info e iscrizioni: 342.1450300

23 aprile, 30 aprile, 7 maggio, 14 maggio, 21 maggio, 28 maggio, 23 giugno | h 10-12.30 @Spazio Lampo e parchi del quartiere

Mask.you

a cura di Mask.You

Gruppo di ascolto e autocoscienza rivolto a chi si identifica come uomo: due incontri al mese per confrontarsi sui temi della salute, delle relazioni e della parità di genere e promuovere una maggiore consapevolezza attraverso l’apertura emotiva e la condivisione di esperienze.

24 aprile, 8 maggio, 15 maggio, 29 maggio, 12 giugno, 26 giugno, 10 luglio, 24 luglio, 4 settembre, 18 settembre | h 19.30-21.30 @Auditorium + giardini esterni

Family Switch

a cura di Associazione Culturale Compagnia Anma

Abbattere le barriere comunicative e culturali per adottare un nuovo linguaggio universale, capace di accogliere e conoscere ogni forma di cultura, vissuto e di personalità. Due laboratori esperienziali, rivolti a tutti i nuclei familiari, per conoscere meglio se stessi e gli altri.

27 aprile, 28 settembre| h 15-17 @Auditorium

Trame d’Oriente

a cura di Giovani Musulmani d’Italia – Brescia e Daoud El Idrissi Abderrahmane

Tra voce, musica e pittura alla scoperta della profondità delle tradizioni, miti e storie che hanno plasmato le civiltà orientali.

27 aprile, 11 maggio 18 maggio, 1 giugno, 8 giugno, 28 settembre | h 18.30-20 @Auditorium

6 luglio | h 17.30-19 @Auditorium

Piccola Parata Volo Blu

a cura di Pane Blu

Laboratori d’artista gratuiti per preparare una parata lungo il quartiere in cui conoscersi e riconoscersi, scatenarsi a ritmo di musica e sogni. Iscrizione obbligatoria.

2 maggio – laboratorio per ragazze e ragazzi dagli 11 ai 14 anni in collaborazione con Space Doposcuola |h 16.45-18.45 @Spazio Lampo

3 maggio – laboratorio dedicato alle donne in collaborazione con Italiano che divertimento | h 11-12.30 @Spazio Lampo

5 maggio – laboratorio per famiglie con bambine e bambini a partire dai 5 anni | h 15.30-17.30 @Spazio Lampo

6 maggio – laboratorio per adulti | h 18-20 @Spazio Lampo

9 maggio – laboratorio per bambine e bambini dai 6 agli 11 anni in collaborazione con Space Doposcuola |h 16.45-18.45 @Space Scuola bottega di via Nisida

11 maggio – laboratorio aperto a tutti di costruzione di dispositivi da parata | h 15-17 @Spazio Lampo; parata aperta al pubblico | 17-18.30 nei parchi del quartiere

Decenni tra musica e cultura

a cura di Complesso bandistico di Gussago

Una panoramica del ‘900 attraverso gli intrecci di storia, letteratura e musica alla ricerca dei rimandi e delle connessioni tra queste aree del sapere.

2 maggio, 9 maggio, 16 maggio, 23 maggio, 30 maggio | h 19-20.30 @Auditorium

You&me

a cura di Associazione musicale Miredò

L’integrazione nella comunità, l’interculturalità e la promozione del benessere attraverso la musica come linguaggio universale. Un progetto rivolto alle piccole e ai piccoli dai 0 ai 4 anni e alle loro famiglie.

4 maggio, 18 maggio, 25 maggio, 8 giugno, 15 giugno | h 10.30-12.30 @Auditorium

Mutazioni 2024 – Lampi di teatro tra centro e periferia

a cura di Teatro19

Cinque spettacoli, un laboratorio, una raccolta di storie e la loro restituzione pubblica, questo è MUTAZIONI 2024 rassegna teatrale che mette in dialogo i luoghi della città e favorisce l’incontro fra le persone che li abitano.

4 maggio – Dai nonna! Raccontami una storia | h 11.30-13.30 e 15-17 @Spazio Lampo

Hai una storia da raccontare? Scatena la fantasia: l’attrice Maria Angela Cerutti le ascolterà tutte per trasformarle in un vero e proprio spettacolo teatrale.

1 luglio – Fu Ferita | h 21.30 @ cortile Palazzo Broletto, Brescia

In scena uno spettacolo nato da una drammaturgia collettiva realizzata da un gruppo di sei persone. I personaggi sono otto donne che vivono nel quartiere, ciascuna partecipa a una battaglia comune spinta da una diversa e personale motivazione.

2 luglio – GRAAL-Parsifal era una donna | 21.30 @cortile Palazzo Broletto, Brescia

In questo lavoro teatrale sarcastico e poetico, portato in scena da Geometria delle Nuvole, l’iniziazione maschile del Parsifal medievale cavalleresco diventa esplorazione del femminile di un Parsifal che è nata donna in un mondo di armi e di guerre, in un luogo di illusioni, di commercio e di finanza, in un tempo dove il sacro non ha più dimora.

4 luglio – Dai Nonna! Play | h 21.30 @luogo ancora da definire dell’area sud ovest della città

Alcune delle storie raccolte nel precedente appuntamento di Dai Nonna! Raccontami una storia verranno raccontate dal vivo. Un’occasione per condividere il risultato della co-progettazione e per vedere l’arte generata dalla voglia di raccontarsi del quartiere.

5 luglio – Heina e il Gul | h 21.30 @Auditorium

La fiaba raccontata in arabo, messa in scena dalla Compagnia Cicogne Teatro Arte Musica, con protagonista un’intrepida principessa. Un modo per immergersi nei suoni di un mondo linguistico nel quale si possono comprendere le situazioni e i personaggi solo attraverso gli oggetti e le azioni dell’attore.

6 luglio – Bhangra Vibes | h 19.15 – 22.30 @Parco di via Sardegna

Doppio appuntamento i Bhangra Vibes, ragazzi uniti dalla passione per la danza folk del Punjab. La serata inizia con un laboratorio (dalle 19.15 alle 21) aperto a tutti durante il quale il pubblico potrà imparare passi di danza e scoprire costumi e tradizioni antiche della regione tra India e Pakistan, prima della performance del gruppo.

7 luglio – Fu Ferita | h 21.30 @Auditorium

Replica dello spettacolo, questa volta all’auditorium della biblioteca di Parco Gallo.

Genitori Creat(t)ivi

a cura Maternity Rocks

Raccontare attraverso il teatro i cambiamenti e le nuove emozioni che sbocciano con la nascita dei figli. Quattro incontri per grandi e piccini (massimo 20 persone). Iscrizione obbligatoria.

4 maggio, 15 giugno, 13 luglio, 21 settembre| h 17.30-19.30 @Auditorium + biblioteca Parco Gallo + giardini esterni

Itinerari di ascolto della musica

a cura di Brescia Sinfonietta e associazione Palcogiovani

Suoni dall’Africa, dall’America Latina, del Medioriente e le opere di Puccini. Cinque itinerari di ascolto e di racconto della musica attraverso storia, geografia, arte e letteratura.

21 maggio, 30 maggio, 6 giugno, 20 giugno, 27 giugno |h 16.30-18 @Auditorium

L’ultimo giorno di scuola!

a cura di Escape Dance Project

Le bambine e i bambini iscritti di Escape Dance Studio vi invitano al loro saggio di danza, aperto a tutta la comunità.

25 maggio | h 17-18 @Auditorium

Ri-generiamoci mix

a cura di ERACLE con Elisa Belotti, Linda Garneri, Vanessa Tullo

Laboratorio multiculturale per affrontare la disparità di genere: insieme per esplorare stereotipi, mascolinità tossica e privilegio, offrendo uno spazio sicuro nel quale promuovere il cambiamento inclusivo. Iscrizione obbligatoria.

28 maggio, 31 maggio, 3 giugno | h 17-18.30 @Auditorium

Lampi sonori

a cura di Associazione Musical-Mente

Pomeriggi di musica ed energia pura: tamburi dei drum circle, tempeste creative con i circle song di voci, ritmi colorati Orchestra dei Piedini. Tre laboratori e un flash mod finale per persone di diverse età.

7 giugno – Orchestra dei piedini, laboratorio per bambine e bambini | h 17-19 @Parco Gallo

8 giugno – Cerchio di tamburi, laboratorio per tutte le età | h 17-19 @ Parco Gallo

16 giugno – Cerchio di Voci, laboratorio per tutte le età| h 17-19 @ Parco Gallo

22 giugno -Flash Mob per giovani under 35 | h 18-20 @Piazza Vittoria (palco Festa della Musica)

Oltre lo Schermo Verde: Viaggiando tra Realtà e Immaginazione

a cura di Avisco

Hai mai provato a camminare sulla luna? E a cavalcare un unicorno? No?! Allora non devi perderti i laboratori di green screen dedicati a bambinə e ragazzə. Così ogni tuo desiderio diventerà realtà! Iscrizione obbligatoria.

8 giugno – Laboratorio 1: bambine e bambini di 8-11 anni| h 15-17 @Auditorium

15 giugno – Laboratorio 2: ragazze e ragazzi di 12-16 anni | h 15-17 @Auditorium

29 giugno – Laboratorio 3: pubblico 16+ | h 15-17 @Auditorium

6 luglio – Laboratorio 4: differenti età cercando di favorire l’eterogeneità generazionale | h 15-17 @Auditorium

Spazi gentili: pratiche di cura per creare comunità

a cura di Brescia Pride

Ciclo di eventi per costruire insieme una città accogliente partendo da chi la abita. Come? Incontrandosi, condividendo esperienze, facendo rete verso una nuova cultura della cura collettiva.

10 giugno – Formazione carriera alias | h 17-19.30 @Auditorium

11 giugno, 9 luglio – Vademecum accessibilità | h 18-20 @Spazio Lampo

21 luglio – ApeAlleato | h 18.30-20.30 @Spazio Lampo + giardino biblioteca

21 settembre – Panel genitorialità | h 15.15-17.15 @Auditorium

Musica da Bere

a cura di Musica da Bere con Rockit, Cooperativa Doc Servizi e Eatinero

Una giornata di promozione e formazione musicale: 15 professionisti della musica si metteranno a disposizione dei giovani emergenti per dare spunti e suggerimenti su come potenziare i loro progetti musicali (iscrizione obbligatoria: spaziolampo@comune.brescia.it). In occasione della Festa della Musica verrà allestito uno spazio live per concerti e un’area food&beverage.

22 giugno | h 15-22 @Auditorium + giardino biblioteca

Share The Move, danze dal mondo

a cura di Escape Dance Project con Made in Brescia

Scoprire la radice socioculturale della danza indiana, dell’hip hop e dell’afrobeat. Tre workshop (quello sull’hip hop riservato alle bambine e ai bambini) e un talk sulle danze sociali prima della performance dei Bhangra Boys and Girls.

7 settembre | h 11-20 @Auditorium

School of rock

a cura di Ottava

Un progetto dedicato alle studentesse e agli studenti delle scuole secondarie di 1° grado per imparare a organizzare lo studio, ma anche per divertirsi e socializzare a ritmo di musica. Massimo 6 partecipanti. Iscrizione obbligatoria: 347.1218788; presidenza@ottava.it.

2 settembre, 4 settembre, 9 settembre, 11 settembre, 16 settembre, 18 settembre, 23 settembre, 25 settembre, 30 settembre, 2 ottobre | h 14.30-16.30 @Spazio Lampo + auditorium

Slam Jam

a cura di Carme

Microfoni accesi per la Poetry Slam, gara di poesie recitate ad alta voce: autori emergenti si sfidano in un match dai ritmi serrati a colpi di versi.

8 settembre | h 20.30 @Auditorium

Laboratorio di Creatività Urbana

A cura di True Quality

Un ciclo di laboratori per conoscere la creatività urbana, le tecniche del muralismo, della street art e del graffiti writing. Iscrizione obbligatoria.

3 settembre, 10 settembre, 17 settembre, 24 settembre – Lab muralismo | h 17-20 @Spazio Lampo

15 settembre – Lab poster | h 14.30-17.30 @Spazio Lampo

22 settembre – Lab stencil | h 14.30-17.30 @Spazio Lampo

Megajam

a cura di True Quality

Una giornata all’insegna della creatività urbana, passando dai graffiti fino alla musica rap con numerosi artisti del nostro territorio.

7 settembre |Dalle 10 @ spazi esterni biblioteca e auditorium

High School Music Award

a cura di Associazione Festa della Musica Brescia

Sei uno studente delle superiori di Brescia e provincia e la musica è il tuo sogno nel cassetto? Hai una band o un progetto musicale? Iscriviti a High School Music Awards, un format che vuole andare a scovare i giovani talenti musicali. È possibile iscriversi gratuitamente al contest dal 2 maggio al 29 giugno mandando una mail a iscrizione.highschoolmusicaward@gmail.com, allegando un video della propria esibizione realizzato con un cellulare in formato verticale. Il 29 luglio verranno annunciati gli artisti che saliranno sul palco della finale.

14 settembre |h 14.30-20 @Auditorium