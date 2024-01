Brutte notizie per oltre 130mila automobilisti lombardi. Secondo l’Osservatorio di Facile.it tanti sono gli assicurati che, a causa di un incidente con colpa dichiarato nel 2023, vedranno peggiorare quest’anno la propria classe di merito, con relativo aumento del costo dell’Rc auto.

A livello regionale il 2,49% degli automobilisti lombardi ha dichiarato un incidente con colpa, percentuale che risulta essere più alta rispetto a quella nazionale (2,33%). Sondrio è la provincia lombarda che ha registrato la percentuale più alta di guidatori che hanno denunciato un sinistro con colpa (2,82%), mentre Cremona è la più virtuosa con l’1,90. La nostra Brescia sta nel mezzo con una percentuale di 2,46.

Ma anche per gli automobilisti virtuosi le notizie non sono favorevoli se si considera che le tariffe Rc auto continuano a crescere. A dicembre infatti, per assicurare un veicolo a quattro ruote in Lombardia occorrevano in media 503,48 euro, vale a dire il 38,1% in più rispetto a dodici mesi prima.

A Brescia questo aumento è stato leggermente superiore alla media: 39,3%. La media delle migliori Rc era di 503,79 euro, superiore di una trentina di centesimi rispetto alla media lombardia ma decisamente inferiore rispetto ai 618,55 di quella nazionale.