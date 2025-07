È stato confermato un caso di chikungunya a Brescia, importato dall’estero. A renderlo noto è l’Ats che ha attivato le procedure previste dal Piano nazionale per le arbovirosi. Il Comune ha quindi disposto un intervento urgente di disinfestazione in tre aree cittadine: via delle Tofane, via Zabella e via San Rocchino.

I trattamenti si svolgeranno giovedì 10, venerdì 11 e sabato 12 luglio, con azioni mirate sia su spazi pubblici che privati, nel raggio di 200 metri dall’abitazione e dai luoghi frequentati dal paziente. Le operazioni inizieranno dalle 4 per le aree pubbliche e dalle 7 alle 15.30 per quelle private.

La chikungunya è una malattia virale simile all’influenza, trasmessa dalla puntura di zanzare infette. Non si trasmette tra persone, ma le autorità sanitarie intervengono per ridurre al minimo il rischio di contagio.

I residenti dovranno seguire alcune precauzioni: non accedere alle aree trattate fino al termine della disinfestazione, restare al chiuso con porte e finestre chiuse, sospendere la ventilazione forzata e tenere gli animali in casa. Cortili e aree private potranno essere riutilizzati dopo cinque ore dal trattamento.

Il Comune invita inoltre a eliminare i ristagni d’acqua e adottare misure di protezione individuale per limitare la diffusione delle zanzare.

Le vie interessate

Zona VIA SAN ROCCHINO

(intervento indicativamente a partire dalle 7)

via Pier Paolo Gorini

via Costalunga

piazzale Spedali Civili

via Manara Valgimigli

via San Rocchino

via Pietro dal Monte

via Marcantonio Ducco

via Ada Negri

via Agostino Bassi

via Gualtiero Laeng

via Grazia Deledda

Zona VIA DELLE TOFANE

(intervento indicativamente a partire dalle 10.30)

via Enea Guarneri

via Monte Cimone

via delle Tofane

via Enrico Toti

via Sant’Eustacchio

via Vittorio Veneto

via Monte Ortigara

via Francesco Baracca

Galleria Vittorio Veneto

via Montello

via San Bartolomeo

via Monte Cengio

via Giovanni Randaccio

Zona VIA ZABELLA

(intervento indicativamente a partire dalle 14.30)