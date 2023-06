Dal 15 luglio riparte il servizio del treno “Freccia della Versilia”, che “da Bergamo, Brescia e Cremona porta fino a Pisa e alle località balneari della Toscana”.

È questo l’annuncio di Franco Lucente, assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, in merito alla ripresa di un treno, il Bergamo-Pisa Centrale, molto utilizzato dai viaggiatori lombardi, cancellato nel 2020, durante il periodo del Covid, e mai più ripreso. Ora, finalmente, il rientro in servizio.

“Un impegno concreto di Regione Lombardia, in collaborazione con Regione Toscana, Trenitalia e Trenord, per riattivare un servizio particolarmente richiesto, sul quale ho insistito parecchio sin da quando sono stato nominato assessore – spiega l’assessore Lucente – Dal 15 luglio al 10 settembre il ‘Freccia della Versilia’ sarà operativo tutti i sabati e i festivi, valorizzando una tratta strategica anche da un punto di vista turistico. L’offerta poi riprenderà in maniera stabile, a partire dal prossimo cambio di orario, previsto a dicembre”.