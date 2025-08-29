Dal 2 settembre entra in funzione la S31 Brescia–Iseo, prima linea suburbana del sistema ferroviario bresciano. Un collegamento cadenzato ogni 60 minuti, attivo per tutta la giornata, che promette di rivoluzionare la mobilità tra città e lago.

“Con la nascita della S31 – ha dichiarato l’assessore regionale ai Trasporti Franco Lucente – offriamo a Brescia una linea moderna, frequente e vicina alle esigenze dei cittadini. È una scelta concreta per migliorare la qualità della vita, ridurre l’uso dell’auto e favorire il turismo”.

L’assessore ha sottolineato come la Regione Lombardia stia investendo sul trasporto ferroviario per rafforzare i collegamenti tra città, lago e montagna, creando opportunità di mobilità sostenibile per residenti e visitatori.

La nuova organizzazione oraria porta ulteriori novità. I treni R3 Brescia–Edolo diventano più rapidi nel tratto fino a Iseo, con un risparmio di 11 minuti. Nei festivi tornano i collegamenti sulla linea Rovato–Bornato, con tre coppie di treni fino a Pisogne: un servizio che riduce di circa mezz’ora il viaggio da Milano al lago d’Iseo.

Restano inoltre confermati i treni aggiuntivi nelle ore di punta, pensati per pendolari e studenti.

La S31 rappresenta però solo il primo tassello di un progetto più ampio: il sistema suburbano bresciano, destinato ad ampliarsi nei prossimi anni con ulteriori cadenzamenti, estensioni verso la Valcamonica e piena integrazione con il trasporto pubblico locale.