Il 1° ottobre è il “V day”, antinfluenzale e anti Covid

Domenica 1° ottobre èil “V Day”. È l’avvio della campagna vaccinale 2023. Prevista in un primo momento solo per l’antinfluenzale, in queste ore Regione Lombardia ha aperto anche alla possibilità di vaccinarsi contro il Covid.

Vaccinazioni assolutamente volontarie ma fortemente consigliate ad over 60enni e a persone con fragilità.

CLAUDIO SILEO, DIRETTORE GENERALE DI ATS BRESCIA A ÈLIVE

VACCINAZIONI DOMENICA SOLO NEI CENTRI VACCINALI

Domenica le vaccinazioni antinfluenzali e anti Covid saranno possibili sono nei centri vaccinali di Ats Brescia e in alcune Case di Comunità.

“I vaccini sono due, per chi vorrà sottoporsi ad entrambe le vaccinazione -precisa a Èlive, Claudio Sileo, Direttore Generale di Ats Brescia- e verranno somministrati separatamente, cioè con due iniezioni e due siringhe”.

DOVE VACCINARSI DOMENICA 1° OTTOBRE 2023

