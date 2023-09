Regione-imprese, 100 imprenditori all’incontro-confronto

Oltre 100 gli imprenditori per “La Regione per le imprese: sfide e prospettive dell’industria manifatturiera”, iniziativa bresciana di Regione Lombardia organizzata dall’assessore regionale allo Sviluppo Economico Guido Guidesi.

‘Ormai da due anni – ha sottolineato Guidesi – non sono le aziende ad andare in Regione ma è la Regione che va dalle imprese, diventata la ‘casa delle imprese’.

GUIDESI, “SEMPRE PIÙ FORTE RAPPORTO IMPRENDITORI-REGIONE”

‘Dove, come Regione, non avevamo le competenze nelle scelte – ha spiegato l’assessore allo Sviluppo economico Guido Guidesi – abbiamo promosso questo coinvolgimento per individuare le possibili soluzioni. Lo abbiamo fatto sull’energia, sul credito e su tanti altri temi’.

‘Il sistema che abbiamo creato – ha proseguito Guidesi – si può ampliare ancora, affinché il nostro peso economico possa essere sempre di più anche politico, istituzionale e propositivo al punto da influenzare le scelte di chi deve decidere. Secondo tema: abbiamo imparato dalle aziende che per stare al passo di contingenze economiche che cambiano così velocemente, gran parte influenzate dall’esterno purtroppo in maniera negativa, abbiamo bisogno di essere flessibili e quindi capaci di cambiare rapidamente’.