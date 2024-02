È stata presentata la nuova stagione di “OperaLombardia”, che vede uniti i teatri di 5 città. Bergamo, Brescia, Como, Cremona e Pavia saranno insieme per presentare lo spettacolo lirico in tutta la Lombardia. L’obiettivo è promuovere l’opera verso un pubblico sempre più ampio. Particolare attenzione anche per le tematiche di inclusione e accessibilità.

Infatti il progetto Open dedicato a persone con disabilità sensoriali (cieche e sorde), ideato dalla Fondazione del Teatro Grande nel 2017, da alcuni anni coinvolge anche il Teatro Sociale di Como e il Teatro Ponchielli di Cremona. E per la stagione 2024/2025 renderà accessibile i titoli La bohème e Andrea Chénier a Cremona e I Capuleti e i Montecchi a Como, attraverso sovratitoli, audiodescrizioni e percorsi multisensoriali che verranno organizzati nelle città aderenti.

Non mancano poi le opportunità rivolte ai giovani, “OperaLombardia” grazie alla collaborazione con il Concorso Internazionale per cantanti lirici di AsLiCo, seleziona infatti ogni anno voci emergenti provenienti da tutto il mondo. Il progetto prevede anche iniziative rivolte alle scuole primarie e secondarie di I grado: si tratta di ‘Opera Domani’, che propone, oltre allo spettacolo lirico, una formazione per insegnanti e incontri didattici in classe.

“Regione sostiene concretamente, con un contributo importante, ‘OperaLombardia’, un progetto di eccellenza che costituisce un modello nazionale – ha detto Francesca Caruso, assessora regionale alla Cultura – un esperimento unico in Italia di coproduzione e diffusione di opere liriche sul territorio, grazie a un’efficiente collaborazione tra enti e teatri”.

“OperaLombardia si conferma un esempio di collaborazione virtuosa diffusa nel territorio regionale per la promozione dell’Opera – ha detto Umberto Angelini, sovrintendente Teatro Grande – con una particolare attenzione ai giovani artisti e all’accessibilità delle fasce più fragili della popolazione”.

Il programma

Si parte con ‘La bohème’ di Giacomo Puccini, in occasione del centenario della morte del compositore, che vedrà un nuovo allestimento nato dal bando per la selezione di un progetto di regia indetto da ‘OperaLombardia’ e debutterà il 26 e 28 settembre 2024 al Teatro Sociale di Como.

Il 27 e 29 settembre avrà invece inizio al Teatro Grande di Brescia la tournée di ‘I Capuleti e i Montecchi’ di Vincenzo Bellini.

‘OperaLombardia’ chiuderà la trilogia di Wolfgang Amadeus Mozart con ‘Così fan tutte’ che parte dal Teatro Ponchielli di Cremona l’8 e 10 novembre.

Un’altra produzione che vedrà il suo debutto a Como (15 e 17 novembre) sarà Andrea Chénier di Umberto Giordano. La stagione terminerà con il ‘Rigoletto’ di Giuseppe Verdi che partirà col nuovo allestimento dal Teatro Fraschini di Pavia il 22 e 24 novembre.