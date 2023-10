Da 21 anni, da Giuseppe Frigo, Brescia era assente dalla Giunta dell’Unione Camere Penali. Oggi rientra con Andrea Cavaliere, 54 anni, già Presidente della Camera Penale di Brescia.

L’elezione nello scorso week end a Firenze nel corso del XIX Congresso Ordinario di Firenze dell’Unione Camere penali che ha eletto presidente dell’Ucpi, per il prossimo biennio, l’avvocato Francesco Petrelli della Camera penale di Roma.

Con il presidente sono stati eletti, quali componenti di Giunta, Rinaldo Romanelli (Camera penale regionale ligure) che ricoprirà la carica di segretario, Domenico Nicolas Balzano (Torre Annunziata) che sarà vicepresidente, Alessandra Palma (Ferrara), che ricoprirà il ruolo di tesoriere, Pasquale Annicchiarico (Brindisi), Laura Antonelli (Pisa), Giulia Boccassi (Alessandria), Andrea Cavaliere (Lombardia Orientale), Giuseppe Ledda (Cagliari), Luigi Miceli (Palermo), Valerio Murgano(Catanzaro), Barbara Sorgato (Verona) e Gian Luca Totani (L’Aquila), come componenti di Giunta.

“Questo è il momento della soddisfazione e dell’emozione – ha dichiarato a Èlive l’avv. Andrea Cavaliere, per un risultato sicuramente prestigioso ma già da domani ci saranno da affrontare problemi di natura politico-giudiziaria estremamente seri.

Viviamo in un’epoca in cui il populismo penale è imperante e – aggiunge Cavaliere – viene sempre più spesso cavalcato dalla politica e purtroppo anche da questo ministro nel cui spirito apparentemente liberale avevamo riposto molte aspettative che, fino ad ora sono andate in gran parte deluse.

Ciò richiede uno sforzo e una presa di posizione in difesa dei diritti dei cittadini sempre maggiore da parte dell’avvocatura – conclude Andrea Cavaliere – e questo è l’obiettivo e l’impegno della nuova giunta e di tutta l’Unione delle Camere Penali Italiane”.