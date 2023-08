Maltempo e danni in agricoltura, segnalazioni fino al 21 agosto

Il 21 agosto è la nuova data di scadenza fissata da Regione Lombardia per raccogliere le segnalazioni di danni dalle aziende agricole colpite dal maltempo. Le segnalazioni devono pervenire presso gli uffici competenti delle sedi territoriali di Regione Lombardia e della Provincia di Sondrio. In seguito a questa fase sarà possibile disporre del quadro completo delle stime dei danni, per procedere alla richiesta formale di stato di calamità al Governo.

“Abbiamo deciso – dichiara Alessandro Beduschi, l’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste – di concedere alle organizzazioni agricole più tempo rispetto ai 20 giorni stabiliti dalla normativa per completare le procedure di ricognizione dei danni, particolarmente complesse in quanto non si è trattato di un unico evento atmosferico, bensì di fenomeni che si sono susseguiti in modo non uniforme e con notevole intensità su territori diversi”.

La stima dei danni

Nel frattempo Regione Lombardia ha pubblicato una primissima stima dei danni, non solo quelli relativi all’agricoltura. Un conto salatissimo che però, almeno momentaneamente, rimane provvisorio. Basti pensare che la stima martedì mattina si aggirava attorno agli 800 milioni di euro, ma solo una manciata di ore dopo è lievitata fino a 1,65 miliardi.