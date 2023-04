In queste ore la bassa bresciana è stata investita da una forte ondata di maltempo. Numerose le segnalazioni provenienti da diversi Comuni come Montichiari e Calvisano, impressionanti le immagini che ritraggono un buio fronte nuvoloso avvicinarsi inesorabilmente.

In effetti che le piogge, anche a carattere temporalesco, sarebbero arrivate nella giornata di oggi era stato annunciato. Anche la protezione civile regionale aveva diramato per i comprti sud-est della Lombardia un’allerta gialla per rischio idrogeologico.

Ed effettivamente un maxi-temporale è arrivato, tanto che ci avete segnalato anche dei disagi con momentanei salti di corrente a acqua scrosciante.