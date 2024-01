A confermare i risultati positivi ottenuti nel 2023 ci sono le aflluenze registrate nel corso delle vacanze natalizie, che come fa sapere la Regione sono state un vero e proprio successo. E anche il 2024 parte con prenotazioni in crescita. Una stagione invernale davvero ricca di presenze turistiche, in cui cresce ancora il numero dei pernottamenti (+15% rispetto all’anno boom del 2019).

“Nel periodo natalizio altrettanto positiva è stata la presenza turistica nei nostri Laghi soprattutto sul Garda e a Como – ha detto Barbara Mazzali, Assessora regionale al Turismo – E, in generale, anche nelle nostre città che hanno proposto un ottimo palinsesto di eventi abbinati alla valorizzazione delle proprie eccellenze artistiche e culturali”.

Un grande successo che proietta la Regione verso il futuro. Infatti, secondo le analisi dei prezzi e delle prenotazioni sulle piattaforme on-line i numeri sono già superiori rispetto all’andamento del 2023.

“Stiamo consolidando i dati a livello regionale ma è ormai confermato che abbiamo superato i 18,2 milioni di persone ospitate nelle nostre strutture ricettive, con un numero di pernottamenti che supererà i 50,3 milioni – prosegue Mazzali – La nuova narrazione dei turismi di Lombardia sarà protagonista anche della prossima fiera internazionale del turismo BIT Milano 2024. Nel nostro stand sarà raccontata la Bellezza senza confini del nostro territorio”.