A Brescia, in Lombardia e più in generale in tutta Italia i pronto soccorso sono praticamente al collasso. In questi giorni è una vera impresa riuscire a trovare un letto libero e i tempi d’attesa per un ricovero si sono allungati in modo preoccupante.

Una congestione figlia di diversi fattori, a partire dall’alto numero delle patologie respiratorie fino ad arrivare alla cronica carenza di posti letto.

C’è però un modo semplice per prendere due piccioni con una fava: attendere meno prima di essere presi in carico ed evitare di gravare su un pronto soccorso che magari, in quel momento, è già oberato. Si chiama “Salutile Pronto Soccorso” ed è un’applicazione di Regione Lombardia scaricabile gratuitamente sullo smartphone da App Store e Google Play.

Questa app è molto semplice e intuitiva. Attraverso la geolocalizzazione si possono scoprire quali pronto soccorso ci sono nelle vicinanze sia in formato elenco che sulla mappa, con relativo indirizzo e distanza. L’informazione più importante è però quella relaliva all’affollamento in tempo reale delle varie strutture.

Cliccando infatti su una di esse viene indicato il grado di affollamento, seguito da uno specchietto con il numero di pazienti in attesa e in trattamento divisi per codice di triage (bianco, verde, giallo e rosso). In questo modo si può decidere dove recarsi, ovviamente sempre in base alle proprie esigenze, tenendo conto anche di questa informazione.