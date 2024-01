Sarà in leggera crescita il valore dei saldi invernali 2024, anche in Lombardia al via venerdì 5 gennaio. Il valore complessivo in tutta Italia si attesterà a quota 4,8 miliardi di euro, con un aumento di 200 milioni rispetto allo stesso periodo del 2023.

Per quanto riguarda Brescia, il Centro studi di Confcommercio ha stimato un valore complessivo pari a 101,5 milioni di euro, in aumento rispetto ai 99,1 milioni di euro dell’anno scorso.

“La speranza è che il significativo rallentamento dell’inflazione riscontrato nelle ultime settimane – ha dichiarato il presidente bresciano dell’associazione Carlo Massoletti – possa dare anche maggiore fiducia ai consumatori e migliorare le nostre previsioni”.

Nel Bresciano saranno circa 9.000 i negozi coinvolti nelle svendite invernali e queste proiezioni non possono che far ben sperare un settore che nei mesi passati, proprio per l’inflazione, ha patito le conseguenze della contrazione dei consumi.

Uno spiraglio è dato anche dalla tendenza, emersa dalle ultime indagini, che in particolare i più giovani stanno tornando ad acquistare nei negozi di prossimità rispetto all’online.