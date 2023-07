Anche quest’anno, per il terzo anno consecutivo, ATS Brescia ha ricevuto a Roma da Legambiente il premio nazionale “Animali in Città” posizionandosi tra le prime tre aziende sanitarie in tutta Italia. In particolare, ATS Brescia ha visto confermata la prima posizione nell’area risorse/risultati.





Attraverso l’indagine “Animali in città” è analizzato l’impegno che ogni amministrazione attua nella gestione degli animali d’affezione e compagnia e dei servizi che offre. Le altre due Aziende sanitarie sono del Piemonte e della Toscana.