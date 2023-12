In un anno da record per un po’ tutti i comparti del settore turismo, un piccolo ma importante spazio se lo sono ritagliati anche gli orti botanici della Lombardia. Uno di questi si trova anche a Brescia, a Toscolano Maderno, e ha fatto la sua parte sebbene sia stato azzoppato dalla chiusura anticipata a giugno per permettere lo svolgimento di alcuni lavori.

I sei orti della Rete lombarda nel 2023 sono riusciti ad accogliere ben 400mila visitatori o poco meno (397.920), vale a dire il 21% in più rispetto ai 329.186 del 2022. Circa il 3,8% dei visitatori totali è costituito da studenti. Un risultato a cui, nei mesi di apertura, ha contribuito anche il bresciano Ghirardi.

Nonostante i cancelli di via Religione siano stati chiusi, l’attività dell’orto è proseguita attraverso a divulgazione con una speciale attenzione per i bambini. Proprio in queste settimane è infatti stata presentata la prima edizione del Quaderno Ghirardi Bimbi, dedicato a sette specie officinali presenti nell’orto. L’obiettivo è creare una collana di libri per raccontare ai più piccoli le ricchezze di questo luogo spesso sconosciuto.

Il Ghirardi è anche un luogo di ricerca, con la produzione di diversi articoli scientifici che poi faranno parte del patrimonio di conoscenze che sarà messo a disposizione del pubblico nel corso della nuova stagione di apertura.