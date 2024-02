602 bancarelle, due delle quali riservate ai produttori agricoli. Ma le richieste dei commercianti ambulanti di partecipare alla tradizionale fiera di San Faustino sono state molte di più: ben 682. E queste domande arrivano letteralmente da tutta Italia perché ci sono regioni anche molto lontane da Brescia come Calabria, Abruzzo, Campania, Marche e altre ancora.

Insomma, il più classico degli appuntamenti di brescianità è più vivo che mai. Ed è soprattutto pronto ad andare in scena questo giovedì. La Fiera inonderà di voci, profumi e soprattutto fiumi di persone le vie del centro storico della città. In particolare le zone sono quattro: azzurra per via San Faustino, rosa per piazza Loggia, gialla per piazza Vittoria e via Gramsci e infine verde per via X Giornate e corso Zanardelli. Saranno però coinvolti anche vicoli e vie del circondario.

C’è come sempre un pizzico di curiosità per scoprire quale sarà il prodotto dell’anno. Di certo non mancherà la scelta, perché a San Faustino si trova di tutto e un po’. Dal cibo all’abbigliamento, dai dolciumi ai casalinghi.

La Fiera avrà inizio alle 8 e proseguirà fino alle 22. A turno saranno in servizio 145 agenti e 60 volontari. Per garantire la sicurezza Areu ha allestito diversi punti di assistenza nei quali saranno presenti medici, equipe sanitarie, soccorritori a piedi, ambulanze. Ci saranno anche tre diverse postazioni dei Vigili del Fuoco.