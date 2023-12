C’è la “telemedicina” nel futuro delle Farmacie

Non è solo futuro, in parte è già presente.

Le Farmacie da anni stanno cambiando “pelle” e il processo è sempre più veloce.

“Archiviamo un 2023 di soddisfazioni – conferma Clara Mottinelli, Presidente di Federfarma Brescia, perchè finalmente abbiamo messo a terra, con la delibera regionale di agosto, la Farmacia dei Servizi. E Regione Lombardia è una delle prime regione ad essersi espressa a livello pratico con un decreto che riporta come operare in farmacia e quindi una grande soddisfazione”.

“I farmacisti stanno evolvendo sempre di più – conferma Mottinelli – e sono sempre più apprezzati. L’obiettivo del 2024 è quello di essere all’interno della rete sanitaria, si sta disegnando la sanità digitale e la Farmacia ha tutte le carte in regola per essere predominante in questa rete sanitaria” .

E nel 2024 , rincara Marco Belloni, segretario di Federfarma Brescia, “vedo una Farmacia sempre più vicina ai pazienti, sempre più integrata nella sanità e in particolare nel rilanciare la sanità territoriale”

CLARA MOTTINELLI E MARCO BELLONI A ÈLIVE