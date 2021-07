Tasso di positività che sfiora nuovamente il 2% in Lombardia, per la precisione all1.97% nel nuovo bollettino diramato dal Ministero della Salute sulla diffusione del contagio da covid. In numeri signifca che a fronte di 39.400 tamponi processati sono 777 i nuovi casi emersi.

A livello provinciale Brescia registra una flessione con 37 nuovi casi, fanno peggio Milano (231), Varese (161), Como (63), Bergamo (57), Monza (47) e Mantova (46). Sotto la doppia cifra solo Lecco con 8 e Sondrio con 3.

Sul fronte dei ricoveri arrivano buone notizie visto che dopo qualche giorno di segni più registriamo una flessione tanto nelle terapie intensive quanto in area medica. nel primo caso la discesa è minima e si passa da 26 posti letto occupati a 25, nel secondo invece si fa più incisiva con un meno 5 (da 211 a 206).

Altrettanto bene non possiamo dire dei decessi visto che le segnalazioni dell’ultima giornata sono 4. Come fatto sapere da Ats Brescia nessuno di questi decessi è relativo alla nostra provincia.